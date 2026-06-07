Украинский омбудсмен рассказал, как вернуть уехавших граждан в страну

С начала конфликта на Донбассе в 2014 году территорию Украины покинуло 8,5 млн человек, и для возвращения в страну им нужны гарантии безопасности и обеспечение жильем. Об этом в своем Telegram-канале рассказал омбудсмен Верховной рады Украины Дмитрий Лубинец.

По его словам, согласно данным управления верхового комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), с 2022 года за границу выехали более 5,7 млн украинцев, а с 2014 года — 8,5 млн человек.

«Мы все искренне хотим, чтобы наши люди возвращались, но одних призывов маловато. Нужны два условия: надежные международные гарантии безопасности и отдельная международная инициатива по обеспечению жильем, без которой массового возврата не произойдет. Мы ждем дома каждого украинца и каждую украинку, поэтому вместе с партнерами должны объединить усилия, чтобы обеспечить достойные условия и дать миллионам наших граждан реальную возможность жить в своей стране», — отметил он.

Также Лубинец подчеркнул, что до завершения боевых действий в странах пребывания украинцев нужно оставить международный статус временной защиты для беженцев, и распространяться он должен на уязвимые категории граждан.

Омбудсмен отметил, что его офис сейчас работает над созданием сети представителей и советников, которые будут консультировать украинцев и помогать им защищать свои права в других странах.

В июне глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко рассказала, что около восьми миллионов украинцев покинули страну с начала конфликта. А в мае министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев сообщил, что страну покинуло более 6 млн граждан, которым для возвращения нужны деньги на переезд, жилье, работа, медицина и школы для детей.

Кроме того, в мае глава офиса миграционной политики республики Василий Воскобойник заявил, что в ближайшие годы Украине, возможно, придется закрыть границы для своих граждан и открыть для иностранцев.

Ранее Лантратова рассказала об итогах первой встречи с омбудсменом Украины Лубинцом.