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Политика

Стало известно о слежке Британии за российскими подлодками

Times: ВМС Британии тратят треть своего времени на борьбу с российской угрозой
Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) Великобритании тратят треть своего времени на борьбу с якобы существующей «российской угрозой», а именно на слежку за российскими подлодками. Об этом заявил начальник штаба британских ВМС Гвин Дженкинс, пишет издание Times.

По его словам, Россия якобы представляет «прямую угрозу» для безопасности страны, и Великобритания «десятки раз» реагировала на передвижение российских судов. Он отметил, что сейчас слежка за российскими подлодками является главной задачей для британского флота.

«Наш гибридный военно-морской флот объединит возможности и мощь нашего стального флота с неуправляемыми и автономными системами, что обеспечит нам необходимый масштаб и устойчивость», — сказал Дженкинс.

В начале июня премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Россия якобы может напасть на одну из стран НАТО в 2030 году.

4 июня президент России Владимир Путин назвал «не просто бредом, а сознательной провокацией» заявления европейских политиков о возможности нападения России на НАТО.

Также недавно российский посол в Великобритании Андрей Келин подчеркнул, что Великобритания с помощью конфликта на Украине добивается стратегического поражения России. А директор департамента Северной Атлантики МИД РФ Александр Гусаров отметил, что Лондон «подзуживает» всю остальную Европу к милитаризации и лобовому столкновению с Россией.

Ранее в Британии испугались планов России использовать «темные искусства».

 
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