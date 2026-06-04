Великобритания с помощью конфликта на Украине добивается стратегического поражения России. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил посол РФ в Лондоне.

Он подчеркнул, что Москва с Лондоном находятся по разные стороны баррикад. Британские власти предпринимают все усилия для уничтожения России и нанесения ей стратегического поражения. Для этого Лондон снабжает Киев оружием и финансами и вводит новые антироссийские санкции. Кроме того, Великобритания подрывает переговоры, которые проводились с участием Соединенных Штатов.

Дипломат отметил, что подход Великобритании является не только недружественным, но и откровенно враждебным. При этом, по словам Келина, британские санкции никак не повлияли на политику России. Москва почти не замечет их действие: российская экономика не разрушена, производится новое оружие, имеются необходимые человеческие ресурсы.

11 мая Лондон объявил о введении новых ограничений в рамках антироссийских санкций.

Ранее Россия призвала Британию отказаться от поддержки режима Зеленского.