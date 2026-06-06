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Политика

В Британии испугались планов России использовать «темные искусства»

Генерал Пич: Россия хочет навредить Британии с помощью темных искусств
Mateusz Wlodarczyk/Global Look Press

Бывший начальник штаба обороны Великобритании и экс-председатель военного комитета НАТО Стюарт Пич утверждает, что Россия якобы намерена нанести Соединенному Королевству вред через экономические потрясения или «темные искусства». Его слова приводит The Independent.

По его словам, нужно серьезно относиться к угрозам, стоящим перед Британией. Военный утверждает, что Россия якобы представляет «угрозу нашему образу жизни», а также может использовать подводные кабели для саботажа. При этом Лондон не готов противостоять потенциальным угрозам, считает он.

«Тот факт, что Россия намерена причинить нам вред – будь то экономические потрясения или, как вы могли бы это назвать, «темные искусства», – я думаю, очевиден», — сказал Пич.

До этого президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках ПМЭФ назвал не просто бредом, а провокацией заявления о возможности нападения России на Североатлантический альянс.

Путин неоднократно подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. По словам российского лидера, политики, которые говорят о нападении Российской Федерации на одну из стран Запада, являются «специалистами по фильмам ужасов».

Ранее Каллас пригрозила России «разрушительными последствиями».

 
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