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Политика

Глава МО Польши напомнил Буданову, что «есть границы, которые нельзя пересекать»

Глава МО Польши заявил Буданову, что есть границы, которые нельзя пересекать
Dominika Zarzycka/Global Look Press

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш провел встречу с главой офиса президента Украины Кириллом Будановым в связи со скандалом вокруг присвоения одному из подразделений ВСУ имени «героев УПА» (организация запрещена в России). Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, Польша и Украина являются партнерами в вопросах безопасности, однако в вопросах истории стороны должны «говорить друг другу правду, потому что только так мы сможем построить будущее».

«Сегодня, во время встречи с Кириллом Будановым, главой Администрации Президента Владимира Зеленского, я четко изложил ожидания Польши относительно решения назвать одну из воинских частей в честь УПА. Память о жертвах на Волыни не подлежит обсуждению. Есть границы, которые нельзя пересекать», — написал Косиняк-Камыш.

Президент Польши Кароль Навроцкий намерен лишить главу Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз. Призывы лишить Зеленского высшей награды Польши звучат и в парламенте страны.

УПА — боевое крыло возглавляемой Степаном Бандерой Организации украинских националистов (организация запрещена в России), устраивавшее во время Второй мировой войны расправы над представителями разных национальностей, особенно поляков, евреев и русских, проживавших на украинской территории. Основным символом, ассоциируемым с ОУН, является красно-черный флаг.

Ранее Туск в резкой форме потребовал от Украины разобраться с подразделением «героев УПА» в ВСУ.

 
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