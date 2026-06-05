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Политика

Венгрия назвала условие приостановки процесса вступления Украины в ЕС

Кабмин Венгрии: вступление Украины в ЕС остановится при срыве договоренностей
Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Если Украина не выполнит свои обязательства по восстановлению прав венгров в Закарпатье, процесс ее интеграции в Европейский Союз может быть приостановлен на первой стадии переговоров. Об этом заявила представитель правительства Венгрии Ванда Сонди, пишет РИА Новости.

Она подчеркнула, что венгерская сторона требует гарантии выполнения своих условий и требований, чтобы они были учтены в процессе вступления Украины в ЕС.

«Гарантии в том, что их действительно включат в материалы процесса вступления в ЕС. Таким образом, первый блок переговоров сейчас откроется, Венгрия этому не препятствует, но по завершении первого блока будет представлен отчет, все ли там выполнено. Если это не будет выполнено, то процесс вступления остановится», — отметила Сонди на брифинге для прессы.

По ее словам, приостановка процесса «явно не будет выгодна Украине», поэтому, если страна стремится к долгосрочному вступлению в ЕС в течение 10-15 лет, ей необходимо выполнить согласованные обязательства с венгерской стороной.

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