Католикос Армении Гарегин II проголосовал на выборах и благословил журналистов

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II проголосовал на выборах в Национальное собрание республики. Видео с участка, который он посетил, опубликовал Telegram-канал «Говорит Ереван».

Беседуя с журналистами, Гарегин II пожелал им и всему миру «любви и благословения Господа», который «хранит и защищает армянский народ».

«Да пребудет с армянской нацией Божья помощь и защита. Пусть любовь, благодать и милость Господа будут с нами, нашим народом и всем миром сегодня, всегда и во веки веков», — обратился католикос к представителям СМИ на избирательном участке.

Он подчеркнул, что армянские избиратели должны сегодня сделать свой выбор, чтобы справиться с выпавшими на его долю «тяжелейшими испытаниями» и создать «мощную, безопасную, законопослушную, процветающую страну» с благословения Бога.

Парламентские выборы в Армении проходят 7 июня, участки работают только на территории республики: ее избирательное законодательство не предусматривает голосование за границей. Минимального порога явки нет, но глава армянского МИД Арарат Мирзоян спрогнозировал, что она будет рекордно высокой.

Ранее Пашинян проголосовал на выборах в армянский парламент.