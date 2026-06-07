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Выборы в Армении — 2026
Политика

Католикос Армении Гарегин II проголосовал на выборах и благословил журналистов

Католикос Гарегин II проголосовал на выборах в парламент Армении

Верховный патриарх и католикос всех армян Гарегин II проголосовал на выборах в Национальное собрание республики. Видео с участка, который он посетил, опубликовал Telegram-канал «Говорит Ереван».

Беседуя с журналистами, Гарегин II пожелал им и всему миру «любви и благословения Господа», который «хранит и защищает армянский народ».

«Да пребудет с армянской нацией Божья помощь и защита. Пусть любовь, благодать и милость Господа будут с нами, нашим народом и всем миром сегодня, всегда и во веки веков», — обратился католикос к представителям СМИ на избирательном участке.

Он подчеркнул, что армянские избиратели должны сегодня сделать свой выбор, чтобы справиться с выпавшими на его долю «тяжелейшими испытаниями» и создать «мощную, безопасную, законопослушную, процветающую страну» с благословения Бога.

Парламентские выборы в Армении проходят 7 июня, участки работают только на территории республики: ее избирательное законодательство не предусматривает голосование за границей. Минимального порога явки нет, но глава армянского МИД Арарат Мирзоян спрогнозировал, что она будет рекордно высокой.

Ранее Пашинян проголосовал на выборах в армянский парламент.

 
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