Пашинян проголосовал на выборах

Премьер Армении Никол Пашинян проголосовал на парламентских выборах. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что утром 7 июня он приехал на избирательный участок в ереванском районе Шенгавит.

В Армении 7 июня проходят выборы в Национальное собрание. Голосование стартовало в 8:00 по местному времени, а к работе приступили 2005 избирательных участков по всей стране.

За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока.

Проходной барьер для партий составляет 4%. Для блоков, объединяющих до трех партий, он установлен на уровне 8%, а для объединений из четырех и более партий — 10%. Порог явки на выборах отсутствует.

По итогам голосования планируется избрать не менее 101 депутата Национального собрания. При этом армянское законодательство предусматривает квоты для представителей национальных меньшинств — русских, езидов, курдов и ассирийцев. Голосование организовано только на территории страны. Зарубежные избирательные участки законодательством Армении не предусмотрены.

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.