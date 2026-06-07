Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Глава МИД Армении надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией

Мирзоян надеется обсудить отношения с Россией в конструктивной атмосфере
Shutterstock

Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией в спокойной и конструктивной атмосфере. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, отношения Москвы и Еревана нуждаются в оздоровлении.

«Надеемся, что особенно после выборов с российскими партнерами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем эти отношения оздоровить, обсудить проблемы, которые могут возникнуть в любых двусторонних отношениях, найти решения, выгодные как Армении, так и Российской Федерации», — сказал Мирзоян.

Он отметил, что основания для напряженных отношений между двумя государствами отсутствуют. Мирзоян подчеркнул, что стороны должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение.

В Армении 7 июня проходят выборы в Национальное собрание. Голосование началось в 8:00 по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных участков по всей стране.

За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока. Проходной барьер для партий составляет 4%. Для блоков, которые объединяют до трех партий, он установлен на уровне 8%, а для объединений из четырех и более партий — 10%. Порога явки на выборах нет. По итогам голосования планируется избрать не менее 101 депутата Национального собрания.

Ранее стало известно о старых связях Пашиняна с посольством США.

 
Теперь вы знаете
Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылках из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!