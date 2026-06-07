Глава МИД Армении надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией

Глава министерства иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил журналистам, что надеется обсудить вопросы в отношениях с Россией в спокойной и конструктивной атмосфере. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, отношения Москвы и Еревана нуждаются в оздоровлении.

«Надеемся, что особенно после выборов с российскими партнерами в здоровой, конструктивной атмосфере сможем эти отношения оздоровить, обсудить проблемы, которые могут возникнуть в любых двусторонних отношениях, найти решения, выгодные как Армении, так и Российской Федерации», — сказал Мирзоян.

Он отметил, что основания для напряженных отношений между двумя государствами отсутствуют. Мирзоян подчеркнул, что стороны должны взаимно уважать суверенитет и право принимать самостоятельное решение.

В Армении 7 июня проходят выборы в Национальное собрание. Голосование началось в 8:00 по местному времени, к работе приступили 2005 избирательных участков по всей стране.

За места в парламенте борются 18 политических сил — 16 партий и два блока. Проходной барьер для партий составляет 4%. Для блоков, которые объединяют до трех партий, он установлен на уровне 8%, а для объединений из четырех и более партий — 10%. Порога явки на выборах нет. По итогам голосования планируется избрать не менее 101 депутата Национального собрания.

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