Пашинян оценил готовность Армении стать членом ЕС прямо сейчас

Пашинян: Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза

Армения объективно пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время беседы с журналистами, его слова передает РИА Новости.

«Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ», — сказал Пашинян.

Он добавил, что в связи с этим в Армении пока не обсуждается возможность проведения референдума для определения будущего страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или в ЕС.

В начале мая Пашинян заявил, что Армения хотела бы вступить в Евросоюз. По его словам, перспектива членства в ЕС стала бы хорошим дополнительным стимулом для проведения демократических и институциональных реформ в стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Глава российского государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. По его словам, если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Идею Путина о проведении референдума в Армении поддержали другие лидеры стран ЕАЭС. Эту позицию, в частности, разделили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в Армении отвергли «развод» с Россией.