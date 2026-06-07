Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Выборы в Армении — 2026
Политика

Пашинян оценил готовность Армении стать членом ЕС прямо сейчас

Пашинян: Армения пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза
Александр Кряжев/Фотохост-агентство РИА Новости

Армения объективно пока не готова к статусу страны-члена Евросоюза. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян во время беседы с журналистами, его слова передает РИА Новости.

«Мы же объективно знаем, что не готовы к этому статусу, мы должны провести реформы. Мы спокойно продолжим путь реформ», — сказал Пашинян.

Он добавил, что в связи с этим в Армении пока не обсуждается возможность проведения референдума для определения будущего страны в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) или в ЕС.

В начале мая Пашинян заявил, что Армения хотела бы вступить в Евросоюз. По его словам, перспектива членства в ЕС стала бы хорошим дополнительным стимулом для проведения демократических и институциональных реформ в стране.

Президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к Евросоюзу требуют особого рассмотрения. Глава российского государства предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. По его словам, если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

Идею Путина о проведении референдума в Армении поддержали другие лидеры стран ЕАЭС. Эту позицию, в частности, разделили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Киргизии Садыр Жапаров и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Ранее в Армении отвергли «развод» с Россией.

 
Теперь вы знаете
Китай начал спецоперацию у берегов Тайваня, ВСУ прячут взрывчатку в бутылках из-под воды, а школьники заметили опечатку в ЕГЭ. Что нового к утру 7 июня
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!