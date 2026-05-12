В Армении отвергли «развод» с Россией

Армения не собирается «разводиться» с Россией и не планирует «делить детей». Об этом заявил спикер парламента республики Ален Симонян в комментарии YouTube-каналу издания 24news.am.

«Мы не преследуем цели развестись с Российской Федерацией, и детей делить мы тоже не планируем», — сказал политик.

По его словам, возникшие споры между Москвой и Ереваном являются частью обычного политического диалога, когда стороны обмениваются друг с другом своими позициями. Симонян подчеркнул, что Армения продолжает быть полноправным участником Евразийского экономического союза (ЕАЭС), и никаких обсуждений о выходе из организации не ведется.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что планы Армении присоединиться к ЕС требуют особого рассмотрения. Российский лидер предложил организовать в республике референдум по этому вопросу. Он отметил, что если армяне проголосуют за эту инициативу, то РФ могла бы пойти «по пути мягкого, такого интеллигентного и взаимовыгодного развода».

В ответ глава МИД Армении Арарат Мирзоян заявил, что республика в надлежащее время сделает выбор в пользу ЕС или ЕАЭС. Он отметил, что на данный момент Армения является членом ЕАЭС. Однако не секрет, что народ Армении имеет европейские устремления, добавил министр.

Ранее Володин сравнил политический курс Армении с Украиной времен Евромайдана.