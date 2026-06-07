Немецкий депутат считает, что Украина как ассоциированный член ЕС угрожает союзу

Предоставление Украине статуса ассоциированного члена Европейского союза может привести к краху организации. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Если это произойдет, то ЕС в его нынешнем виде придет конец. Это очевидно. Прежде всего потому, что Евросоюз окажется чрезмерно расширенным», — сказал он, комментируя решение ФРГ предложить предоставить Украине статус ассоциированного члена.

21 мая агентство Reuters со ссылкой на письмо Мерца лидерам стран ЕС написало, что канцлер предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС в качестве промежуточного шага к членству в союзе. Сообщалось, что статус позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах и встречах ЕС, однако не даст им права голоса.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласился с идеей предоставления Украине статуса «ассоциированного» члена Евросоюза и отметил, что его страна якобы «защищает Европу в полной мере».

Ранее в Венгрии возмутились из-за ответа Зеленского на предложение Мерца.