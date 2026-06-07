Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Немецкий депутат считает, что Украина как ассоциированный член ЕС угрожает союзу

Депутат Котре: предоставление Украине статуса члена ЕС приведет к краху союза
Efrem Lukatsky/AP

Предоставление Украине статуса ассоциированного члена Европейского союза может привести к краху организации. Об этом в интервью РИА Новости на полях ПМЭФ заявил депутат бундестага от правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Штеффен Котре.

«Если это произойдет, то ЕС в его нынешнем виде придет конец. Это очевидно. Прежде всего потому, что Евросоюз окажется чрезмерно расширенным», — сказал он, комментируя решение ФРГ предложить предоставить Украине статус ассоциированного члена.

21 мая агентство Reuters со ссылкой на письмо Мерца лидерам стран ЕС написало, что канцлер предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» ЕС в качестве промежуточного шага к членству в союзе. Сообщалось, что статус позволит украинским чиновникам участвовать в саммитах и встречах ЕС, однако не даст им права голоса.

Однако президент Украины Владимир Зеленский не согласился с идеей предоставления Украине статуса «ассоциированного» члена Евросоюза и отметил, что его страна якобы «защищает Европу в полной мере».

Ранее в Венгрии возмутились из-за ответа Зеленского на предложение Мерца.

 
Теперь вы знаете
Споры про налоги, «двойные тиски» для бизнеса и дробление компаний. Главное для бизнеса за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!