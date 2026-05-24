В Венгрии возмутились из-за ответа Зеленского на предложение Мерца по статусу Украины в ЕС

Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «все сходит с рук», поэтому он позволил себе такую реакцию на предложение Германии о статусе Украины в Евросоюзе. Об этом написал аналитик Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в соцсети Х.

«Почему он выдвигает требования? Потому что ему все сходит с рук», — возмутился политолог.

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус «ассоциированного члена» Евросоюза в качестве промежуточного этапа перед полноценным вступлением в альянс. Это позволило бы украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, хоть и без права голоса.

Однако Зеленский назвал такое предложение «несправедливым». Об этом он написал в письме председателю Евросовета Антониу Коште, председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и президенту Кипра Никосу Христодулидису.

Ранее сообщалось, что попытка Мерца ускорить интеграцию Украины в ЕС спровоцировала раскол в европейском сообществе.