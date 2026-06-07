В Союзе армян России назвали преступлением разрушение отношений с РФ

Председатель Союза армян России Ара Абрамян заявил в разговоре с RT, что РФ является единственным стратегическим партнером Армении.

«Мы [армяне] русскоговорящая нация. Эта культура у нас внутри, понимаете? Десятки поколений прошли это. Сегодня разрушать и не получать ничего, не имея никаких гарантий, — это преступление», — сказал Абрамян.

6 июня заместитель главы МИД России Михаил Галузин, комментируя «Известиям» движение Еревана в Европейский союз, заявил, что Армения остается для Российской Федерации союзником и стратегическим партнером, однако к нему есть абсолютно законные вопросы.

До этого президент РФ Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз либо пребывании в ЕАЭС.

Ранее стало известно, сколько граждан Армении приехали работать в Россию в 2026 году.