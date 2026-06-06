В МИД России заявили, что у Москвы есть вопросы к Армении

Замглавы МИД Галузин: Армения остается для РФ союзником, но к ней есть вопросы

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин, комментируя «Известиям» движение Еревана в Европейский союз, отметил, что Армения остается для Российской Федерации союзником и стратегическим партнером, однако к нему есть абсолютно законные вопросы.

«Даже к такому союзнику, стратегическому партнеру Армении у нас есть абсолютно законные вопросы», — сказал он.

До этого президент РФ Владимир Путин сравнил текущую ситуацию в Армении с кризисом на Украине в 2014 году. Кремль опубликовал совместное заявление лидеров стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором говорилось о необходимости проведения в Армении референдума о вступлении в Европейский союз либо пребывании в ЕАЭС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян позднее назвал нелогичным проведение такого референдума в стране.

По словам политика, до того момента, пока Ереван официально не обратился к ЕС по вопросу членства или не близок к получению статуса кандидата на членство, проводить голосование нелогично.

Ранее стало известно, сколько граждан Армении приехали работать в Россию в 2026 году.