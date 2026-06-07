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Политика

Захарова задалась вопросом, закроет ли Румыния представительство Украины

Захарова спросила, закроет ли Румыния представительство Украины из-за БПЛА
Владимир Астапкович/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поинтересовалась, когда Румыния планирует закрыть представительство Украины или выслать украинских дипломатов. Соответствующий вопрос она задала в своем Telegram-канале.

«Когда планируете закрыть украинское представительство или выслать украинских дипломатов?» — спросила она.

Таким образом она прокомментировала заявление президента Румынии Никушора Дана о том, что взорвавшийся в порту Констанцы морской дрон принадлежал Украине.

Захарова задала еще два вопроса: извинится ли румынская сторона за необоснованные обвинения в адрес РФ, а также перестанет ли она оказывать финансовую помощь.

Утром 5 июня в румынском порту Констанца произошел взрыв безэкипажного катера. Громкий звук был слышен за несколько километров. Взрыв случился около 10:30. К этому моменту уже была произведена эвакуация. Предполагается, что внутри катера находилось значительное количество взрывчатых веществ.

Ранее у порта в Румынии обнаружили четыре морских дрона после взрыва.

 
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