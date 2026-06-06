Президент Румынии подтвердил принадлежность Украине взорвавшегося в Констанце дрона

Взорвавшийся накануне в порту Констанцы морской дрон принадлежал Украине. Об этом в соцсети X заявил президент Румынии Никушор Дан.

«Дрон наряду с другими аналогичными боевыми средствами был частью боевых действий, которые проводит Украина. Украинские силы потеряли над ним контроль», — написал политик.

Президент добавил, что Украина заранее уведомила Румынию о том, что дроны потеряли управление из-за якобы воздействия российской РЭБ и движутся в сторону соседнего государства.

Утром 5 июня в румынском порту Констанца произошел взрыв безэкипажного катера. Громкий звук был слышен за несколько километров. Взрыв случился около 10:30. К этому моменту уже была произведена эвакуация. Предполагается, что внутри катера находилось значительное количество взрывчатых веществ. Накануне вечером Дан заявил, что все четыре дрона, которые вышли из-под контроля Вооруженных сил Украины и направились к Румынии, уже произвели взрывы.

Ранее Украина по ошибке направила ударные дроны в сторону Финляндии.