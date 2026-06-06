РИА Новости: в Вене люди пришли на митинг против антироссийских санкций

В австрийской Вене противники антироссийских санкций пришли на митинг. Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие, как уточняется, началось около 13.00 (14.00 мск). По данным агентства, участники прошли маршем по центральным улицам города. Протестующие несли австрийские флаги, били в барабаны и скандировали лозунги в поддержку нейтралитета страны.

»Австрия является нейтральным государством, и мы не имеем права вступать ни в какие военные союзы», — сказал один из организаторов митинга Мартин Руттер.

Накануне президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 триллионов евро в результате введения антироссийских санкций. Глава государства отметил, что санкции оказывают более негативное влияние на страны, которые их вводят.

В этот же день депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер во время ПМЭФ заявил, что страны Европейского союза оказались более чувствительными к антироссийским санкциям, нежели сама Россия. По мнению евродепутата, ограничения привели к утрате рынков и росту стоимости издержек для европейских компаний и потребителей.

Ранее журналист из США заявил о провале антироссийских санкций Евросоюза.