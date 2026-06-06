Заявление президента Российской Федерации Владимира Путина о санкциях на пленарном заседании ПМЭФ свидетельствует о провале Европейского союза. Об этом написал американский журналист и ведущий на телеканале RT Рик Санчес в соцсети X.

«В какой-то момент Путин посмотрел в камеру и сказал: «Они думали, что смогут навредить нам, но у них это не получилось»», — написал журналиста.

По словам Санчеса, речь шла о Евросоюзе, и факты подтверждают слова российского лидера.

Журналист добавил, что антироссийские санкции лишь обрушили экономики стран Европы, в то время как Российская Федерация переориентировалась на Китай и страны Глобального Юга.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. Президент в том числе заявил, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от €1,5 до €2,5 трлн в результате введения антироссийских санкций. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Евродепутат оценил состояние экономики России в условиях санкций.