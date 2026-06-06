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ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Евродепутат из Румынии рассказала о письме Путину

Депутат из Румынии Шошоакэ рассказала на ПМЭФ, что написала в письме Путину
Vadim Ghirda/AP

Лидер румынской оппозиционной партии «SOS Румыния», депутат Европарламента от страны Диана Шошоакэ еще до ПМЭФ отправила президенту РФ Владимиру Путину письмо с изложением взглядов жителей Румынии на отношения стран. Об этом она рассказала РИА Новости.

«Мы хотим мира и дружественных отношений», — сказала она, описывая содержание письма.

Шошоакэ уточнила, что в ответе на ее письмо были слова благодарности в ее адрес.

Шошоакэ в ходе пленарного заседания ПМЭФ обратилась к президенту России, заявив, что ее народ не хочет помогать Украине. По словам политика, народ Румынии «не ненавидит» Россию и заинтересован в мире с РФ. Она заверила, что румыны не хотят помогать Украине, давать Киеву деньги и оружие.

Также Шошоакэ отметила, что сейчас Румыния «управляется из Брюсселя».

5 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее Шошоакэ разорвала флаг Евросоюза.

 
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