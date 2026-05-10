Глава румынской оппозиционной партии разорвала флаг Евросоюза

Diana Iovanovici-Sosoaca/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер румынской оппозиционной партии «SOS Румыния» Диана Шошоакэ опубликовала в соцсетях видео, на котором она вместе со своими сторонниками разрывает флаг Европейского союза в День Европы. Об этом сообщает РИА Новости.

«Люди должны знать, что им нужно праздновать: не свинство Дня Европы, давайте праздновать свои вещи», — сказано в сообщении Шошоакэ.

Депутат выразила возмущение тем, что румыны чтят Европу, которая, по ее словам, «ногами попирает» их страну, и предложила отмечать день независимости Румынии. Как пояснила сама политик в соцсетях, устроив акцию с разрыванием флага ЕС, она «хотела получить свою часть Европы, забрать свою Румынию».

9 мая страны Евросоюза отмечают День Европы. В эту дату в 1950 году была обнародована декларация главы МИД Франции Робера Шумана, которая объединила сталелитейную промышленность Франции и Германии, заложив основу первого европейского сообщества, ставшего прообразом Европейского союза.

День освобождения от фашизма в Европе отмечается 8 мая. При этом в последние годы официальные лица зачастую не упоминают вклад СССР в эту победу.

Ранее в МИД России заявили, что Европа находится на пути к саморазрушению.

 
