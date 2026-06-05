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Политика

Евродепутат обратилась к Путину

Евродепутат Шошоакэ заявила Путину, что народ Румынии не хочет помогать Украине
Diana Iovanovici-Sosoaca/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Лидер румынской оппозиционной партии «SOS Румыния», депутат Европарламента от страны Диана Шошоакэ обратилась к президенту России Владимиру Путину, заявив, что ее народ не хочет помогать Украине. Соответствующее заявление она сделала в ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По словам политика, народ Румынии «не ненавидит» Россию и заинтересован в мире с РФ. Она заверила, что румыны не хотят помогать Украине, давать Киеву деньги и оружие.

Также Шошоакэ отметила, что сейчас Румыния «управляется из Брюсселя».

5 июня Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Накануне Путин заявил в ходе встречи с главами мировых информагентств во время ПМЭФ, что страны Европейского союза не могут быть посредником в переговорах с Украиной, поскольку содействуют республике.

Ранее Шошоакэ разорвала флаг ЕС.

 
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