Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Бизнес

Евродепутат оценил состояние экономики России в условиях санкций

Депутат ЕП Картайзер: российская экономика процветает даже на фоне санкций
Shutterstock

Экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на введенные западными странами санкции. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил член Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер.

Депутат пообщался с корреспондентами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня.

«Я считаю, что Россия, вопреки тому, что говорят на Западе, российская экономика процветает, несмотря на санкции», — сказал Картайзер.

По его словам, западные эксперты делали определенные прогнозы о последствиях санкций для экономики России. Однако текущая ситуация в стране опровергает их предположения, подчеркнул парламентарий.

5 мая президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. В ходе мероприятия глава государства обратил внимание, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 трлн евро в результате введения антироссийских санкций. Как отметил Путин, рестрикции оказывают более негативное влияние на страны, которые их применяют.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.

 
Теперь вы знаете
Пушкин называл жену своей 113-й любовью. Горячие факты о поэте, которые не рассказывают в школе
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!