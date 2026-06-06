Евродепутат оценил состояние экономики России в условиях санкций

Экономика России демонстрирует устойчивость и продолжает развиваться, несмотря на введенные западными странами санкции. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил член Европейского парламента (ЕП) от Люксембурга Фернан Картайзер.

Депутат пообщался с корреспондентами на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 3 по 6 июня.

«Я считаю, что Россия, вопреки тому, что говорят на Западе, российская экономика процветает, несмотря на санкции», — сказал Картайзер.

По его словам, западные эксперты делали определенные прогнозы о последствиях санкций для экономики России. Однако текущая ситуация в стране опровергает их предположения, подчеркнул парламентарий.

5 мая президент России Владимир Путин выступил на пленарном заседании ПМЭФ. В ходе мероприятия глава государства обратил внимание, что Еврозона понесла убытки в диапазоне от 1,5 до 2,5 трлн евро в результате введения антироссийских санкций. Как отметил Путин, рестрикции оказывают более негативное влияние на страны, которые их применяют.

Ранее на ПМЭФ рассказали о росте российской экономики в условиях западных санкций.