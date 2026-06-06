Заявление государственного секретаря США Марко Рубио об ужесточении санкций против России связано с пониманием исхода СВО в пользу Москвы. Такое мнение высказал советник президента РФ, ответственный секретарь организационного комитета ПМЭФ Антон Кобяков, передает ТАСС.

На этой неделе Рубио во время выступления в американском сенате заявил, что Вашингтон продолжает проводить политику антироссийских санкций.

Кобяков считает, что заявления о санкциях Соединенные Штаты пытаются выйти из переговоров. По его словам, США разожгли конфликт на Украине, всех втянули в него, а теперь делают вид, что могут стать посредниками. При этом американское государство получало огромную прибыль от украинского государства, отметил чиновник.

4 июня нижняя палата конгресса Соединенных Штатов вынесла на рассмотрение законопроект об ужесточении антироссийских санкций и увеличении помощи Украине.

Ранее Лавров удивился словам Рубио по поводу урегулирования на Украине.