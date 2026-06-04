Нижняя палата конгресса США рассмотрит законопроект об усилении санкций против России

Нижняя палата конгресса Соединенных Штатов вынесла на рассмотрение законопроект об ужесточении антироссийских санкций и увеличении помощи Украине. Трансляция заседания велась на сайте палаты представителей.

В документе содержатся меры, направленные на усиление санкций США против России и на их сохранение в долгосрочной перспективе. За вынесение его на голосование выступили 218 конгрессменов, ровно столько, сколько требовалось для одобрения, против — 204.

По словам члена комитета по иностранным делам палаты представителей, демократа от Нью-Йорка Грегори Микса, который является одним из основных авторов законопроекта, проведение голосования по нему пройдет уже на этой неделе.

4 июня государственный секретарь США Марко Рубио во время выступления в американском сенате заявил, что Вашингтон продолжает проводить политику антироссийских санкций.

Ранее США сняли санкции с 11 физлиц из России.