Додон обвинил Санду в шантаже ЕС

Президент Молдавии Майя Санду шантажирует Брюссель объединением республики с Румынией, чтобы ускорить вступление в Европейский союз. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал бывший молдавский президент, лидер оппозиционной Партии социалистов Молдавии Игорь Додон в рамках ПМЭФ.

Политик объяснил это тем, что единственным лозунгом президентской кампании Санду последние пять лет было то, что она обеспечит в 2028-2030 годах вступление Молдавии в Евросоюз.

Додон считает, что в действительности воплотить в жизнь подобный сценарий не получится. Он выразил уверенность в том, что Санду поднимет вопрос объединения Молдавии и Румынии, чтобы добиться каких-то уступок со стороны Брюсселя.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. При этом в начале мая молдавский премьер Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

Ранее российский посол заявил о планах Кишинева прекратить все экономические отношения с Москвой.