Посол РФ заявил о планах Кишинева прекратить все экономические отношения с Москвой

Власти Молдавии ведут дело к полному прекращению экономических отношений с Россией. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между двумя странами. В первую очередь это связано с позицией Кишинева, который взял курс на евроинтеграцию, пояснил дипломат.

Озеров также назвал непродуманным и стратегически вредным шагом для двусторонних отношений выход Молдавии из СНГ. Посол отметил, что сохранение республики в зоне СНГ позволяло ей сохранить положительную динамику роста.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. При этом в начале мая молдавский премьер Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

Ранее Мария Захарова назвала планы Молдавии присоединиться к Румынии поглощением страны.