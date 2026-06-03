Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Посол РФ заявил о планах Кишинева прекратить все экономические отношения с Москвой

Посол Озеров: Молдавия идет к полному прекращению экономических отношений с РФ
Алексей Даничев/РИА Новости

Власти Молдавии ведут дело к полному прекращению экономических отношений с Россией. Об этом заявил посол РФ в Кишиневе Олег Озеров, передает ТАСС.

По его словам, в настоящее время максимально осложнено взаимодействие в экономической сфере между двумя странами. В первую очередь это связано с позицией Кишинева, который взял курс на евроинтеграцию, пояснил дипломат.

Озеров также назвал непродуманным и стратегически вредным шагом для двусторонних отношений выход Молдавии из СНГ. Посол отметил, что сохранение республики в зоне СНГ позволяло ей сохранить положительную динамику роста.

В конце апреля президент Молдавии Майя Санду заявила, что вхождение ее страны в состав Румынии позволит стране быстрее оказаться в Евросоюзе. При этом в начале мая молдавский премьер Александру Мунтяну подчеркнул, что вопрос объединения Молдавии и Румынии сейчас не стоит на повестке дня, так как Кишинев занимается евроинтеграцией страны.

Ранее Мария Захарова назвала планы Молдавии присоединиться к Румынии поглощением страны.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!