Песков заявил о намерении России достичь целей СВО

России важно достигнуть своих интересов и выполнить задачи, которые ставились в начале специальной военной операции на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью Медиакорпорации Китая на полях ПМЭФ.

Он отметил, что конфликт, который длится пятый год — это очень долго.

Накануне Песков заявил, что возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Украине зависит от Киева. По его словам, Москва надеется, что образовавшаяся пауза в переговорном процессе будет нарушена, и возникнут какие-то контакты между РФ и Украиной.

4 июня на сайте президента Украины появилось открытое письмо Зеленского, в котором он обратился к Путину с просьбой определить дату личной встречи. Украинский лидер отметил, что сделать это надо «честно, достойно и гарантировать, что не будет нового разжигания войны». Песков уточнил, что Путину доложили об этом письме.

Ранее журналист раскрыл неожиданное последствие письма Зеленского Путину.