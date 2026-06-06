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Политика

Украина извинилась перед страной Евросоюза из-за дрона

Украина извинилась перед Грецией из-за дрона со взрывчаткой
Efrem Lukatsky/AP

Украинская сторона извинилась перед Грецией из-за обнаруженного у берегов Лефкаса морского дрона со взрывчаткой. Об этом в соцсети Х сообщил представитель министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

«После инцидента с морским дроном, который был обнаружен у греческого острова Лефкада, украинская сторона приносит свои извинения», — написал он.

Кроме того, Тихий обвинил в этом инциденте Россию. Он добавил, что Киев заинтересован в предотвращении таких происшествий в дальнейшем.

До этого Греция направила Украине официальный дипломатический протест после того, как обнаружила в своих территориальных водах украинский морской беспилотный летательный аппарат со взрывчаткой.

В мае пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу заявила, что у Украины нет права атаковать беспилотниками суда в Средиземном море, вне зависимости от того, внесены они в санкционный список или нет.

11 мая стало известно, что у берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, который, вероятно, отклонился от курса.

Ранее в Турции упал неизвестный беспилотник.

 
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