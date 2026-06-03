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Армия

Греция направила Украине протест из-за морского дрона со взрывчаткой

МИД Греции направил Киеву протест из-за БЭК со взрывчаткой у местного острова
Alkis Konstantinidis/Reuters

Греция направила Украине официальный дипломатический протест после того, как обнаружила в своих территориальных водах украинского морского беспилотника со взрывчаткой. Об этом сообщает пресс-секретарь МИД Лана Зохиу, передает издание AMNA.

«Перенос военных операций в Средиземноморье, на значительное расстояние от фактического фронта конфликта, ставит под угрозу нашу национальную безопасность и наносит решающий удар по нашей национальной экономике», — отметила она.

По представителя МИД Греции, протест был передан Украине как в устной, так и в письменной форме.

11 мая газета The Guardian сообщала, что у берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, который, предположительно, отклонился от курса.

В издании указали, что беспилотник мог отклониться от курса, так как его операторы потеряли управление. Эксперты отметили, что устройство напоминает безэкипажный катер Magura V3 украинского производства.

Ранее в Румынии в ночь на 29 мая беспилотник упал на крышу многоквартирного дома.

 
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