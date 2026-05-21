В МИД Греции осудили украинские атаки на суда в Средиземном море

МИД Греции: никто не имеет права атаковать суда, даже находящиеся под санкциями

У Украины нет права атаковать беспилотниками суда в Средиземном море, вне зависимости от того, внесены они в санкционный список или нет. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь МИД Греции Лана Зохиу, ее слова приводит РИА Новости.

«Даже суда, которые включены в санкционные списки, не могут считаться оправданной целью: нет никакого права наносить по ним удары, топить их или подвергать опасности человеческие жизни и морскую среду», — сказала она.

Зохиу отметила, что украинская сторона еще не принесла извинения Афинам за инцидент с украинским морским беспилотным летательным аппаратом, найденным у острова Лефкада.

В ответе на вопрос представителей СМИ, почему Афины не выразили Киеву демарш, она сослалась на отсутствие результатов расследования происшествия.

«Как только официальный доклад генштаба поступит в МИД Греции, мы предпримем официальные шаги — и на двустороннем уровне, и на международном», — добавила представитель министерства.

11 мая стало известно, что у берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, который, вероятно, отклонился от курса.

Ранее в Турции упал неизвестный беспилотник.