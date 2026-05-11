Морской беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный у берегов Греции, мог сбиться с курса

The Guardian: катер со взрывчаткой, найденный в Греции, мог уклониться от курса

У берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, который, вероятно, отклонился от курса. Об этом сообщила газета The Guardian.

В издании указали, что беспилотник мог отклониться от курса, так как его операторы потеряли управление. Сейчас катер находится на военно-морской базе, где специалисты устанавливают его серийный номер и изучают встроенный GPS-навигатор, чтобы выяснить его происхождение. Эксперты отметили, что устройство напоминает безэкипажный катер Magura V3 украинского производства.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что беспилотник почти наверняка был запущен «иностранным государством». Однако каким именно, он не уточнил. По факту случившегося началось расследование.

По данным портала skai.gr, катер, начиненный большим количеством взрывчатки, был обнаружен в пещере возле мыса Дукато на юге острова Лефкада в Греции. По информации журналистов, беспилотник, предположительно украинского происхождения, мог использоваться для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту.

