Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Армия

Морской беспилотник со взрывчаткой, обнаруженный у берегов Греции, мог сбиться с курса

The Guardian: катер со взрывчаткой, найденный в Греции, мог уклониться от курса
Lynne2509/Shutterstock/FOTODOM

У берегов Греции обнаружили начиненный взрывчаткой безэкипажный катер, который, вероятно, отклонился от курса. Об этом сообщила газета The Guardian.

В издании указали, что беспилотник мог отклониться от курса, так как его операторы потеряли управление. Сейчас катер находится на военно-морской базе, где специалисты устанавливают его серийный номер и изучают встроенный GPS-навигатор, чтобы выяснить его происхождение. Эксперты отметили, что устройство напоминает безэкипажный катер Magura V3 украинского производства.

Министр обороны Греции Никос Дендиас заявил, что беспилотник почти наверняка был запущен «иностранным государством». Однако каким именно, он не уточнил. По факту случившегося началось расследование.

По данным портала skai.gr, катер, начиненный большим количеством взрывчатки, был обнаружен в пещере возле мыса Дукато на юге острова Лефкада в Греции. По информации журналистов, беспилотник, предположительно украинского происхождения, мог использоваться для атаки на судно, загрузившее топливо в российском порту.

Ранее Эстония выступила с требованием к Украине из-за БПЛА.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!