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Политика

Захарова назвала действия властей Армении перед выборами преступлением

Захарова: Россия видит попытки Армении совершить преступление против демократии
David Mdzinarishvili/Reuters

Российская сторона видит попытки властей Армении пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», и, возможно, партии «Процветающая Армения». Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

«Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идет борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии», — говорится в публикации.

Дипломат указала, что судя по всему, давления на оппозиционных политиков в виде арестов, отъема собственности и гонений на Армянскую апостольскую церковь оказалось недостаточно. По ее мнению, в случае, если этот сценарий реализуется и оппозицию не допустят к выборам, то граждан Армении «лишат права выбора будущего страны, что поставит под сомнение легитимность избирательного процесса в целом».

Захарова выразила надежду, что Армения «на деле будет следовать демократическим процедурам, о приверженности которым там разглагольствуют при каждом удобном случае».

До этого Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отказалась удовлетворить требование прозападной партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения», возглавляемый бизнесменом Самвелом Карапетяном.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему грядущие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».

 
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