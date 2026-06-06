В Армении не стали отстранять от выборов партию Карапетяна

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отказалась удовлетворить требование прозападной партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения», возглавляемый бизнесменом Самвелом Карапетяном. Об этом сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян, передает РИА Новости.

«Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии «Республика» с требованием признать утратившей силу регистрацию блока «Сильная Армения», — сказал он.

Представитель «Сильной Армении» Армен Вардеванян в беседе с журналистами назвал это требование безосновательным и смешным.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему предстоящие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

«Гражданский договор» правит Арменией с 2018 года и остается фаворитом на предстоящих выборах. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли партия вновь обеспечить себе конституционное большинство, позволяющее ей управлять страной без партнеров по коалиции.

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».