Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Армении не стали отстранять от выборов партию Карапетяна

ЦИК Армении отклонил требование отстранить партию Карапетяна от выборов
Стрингер/РИА Новости

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Армении отказалась удовлетворить требование прозападной партии «Республика» отстранить от парламентских выборов блок «Сильная Армения», возглавляемый бизнесменом Самвелом Карапетяном. Об этом сообщил глава ЦИК Ваагн Овакимян, передает РИА Новости.

«Центральная избирательная комиссия решает отклонить обращение партии «Республика» с требованием признать утратившей силу регистрацию блока «Сильная Армения», — сказал он.

Представитель «Сильной Армении» Армен Вардеванян в беседе с журналистами назвал это требование безосновательным и смешным.

7 июня в Армении пройдут парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, могут определить геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. Среди лидеров, согласно опросам, правящая партия премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор». Как итоги голосования повлияют на отношения Москвы и Еревана и почему предстоящие выборы важны не только для Армении — в материале «Газеты.Ru».

«Гражданский договор» правит Арменией с 2018 года и остается фаворитом на предстоящих выборах. Ключевой вопрос заключается в том, сможет ли партия вновь обеспечить себе конституционное большинство, позволяющее ей управлять страной без партнеров по коалиции.

Ранее Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину».

 
Теперь вы знаете
Куда переведут пенсии, почему дорожает учеба и как застраховаться от дронов. Главное про ваши деньги за неделю
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!