Медведев обвинил Пашиняна в попытке превратить Армению во «вторую Украину»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян толкает Армению «на курс бандеровской Украины». Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью РИА Новости.

По его словам, армянский премьер не оценил многочисленных примеров братской помощи и поддержки со стороны России и выбрал курс на разрыв отношений с соседним государством.

«Особенно опасно, что временщик Никол активно толкает свою родину на скорбный путь бандеровской Украины», — заявил Медведев.

Политик добавил, что Пашинян, несмотря на выгоду Армении от членства в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), отказался от участия в саммитах объединения, и собирает в Ереване «мерзких врагов России».

До этого Медведев посоветовал Пашиняну уже сейчас начинать переговоры о поставках американского сжиженного природного газа, так как, по словам политика, выгоды от участия в ЕАЭС для Еревана при переориентации на Запад исчезнут.

22 мая Пашинян заявил, что Армения никогда не была и не будет вовлечена в антироссийские действия и не будет враждовать с Россией.

Ранее Лавров заявил о стремлении Запада превратить Армению во «вторую Украину».