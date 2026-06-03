Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ПМЭФ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп высказался о возможной наземной операции США против Ирана

Трамп: в наземной операции США против Ирана нет необходимости
Evan Vucci/Reuters

В наземной операции США против Ирана нет необходимости. Об этом глава Белого дома Дональд Трамп заявил в интервью подкасту Pod Force One.

«Нам сейчас не нужна наземная операция. Знаете, мы уничтожили большую часть их вооруженных сил просто бомбардировками», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Трамп отметил, что ситуация с переговорами об урегулировании конфликта «быстро развивается». По его словам, «произойдет много других хороших вещей».

По данным телеканала ABC News, Трамп настаивает на том, чтобы Иран предоставил письменные гарантии по ядерным вопросам в рамках предварительного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.

Основной темой переговоров между США и Ираном является меморандум о взаимопонимании, который должен формально продлить режим прекращения огня, обеспечить постепенное открытие Ормузского пролива и установить временные рамки для дальнейших обсуждений по ядерной программе Ирана.

Ранее в МИД РФ заявили, что США и Израиль хотят вовлечь арабские страны в конфликт с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Как установить водонагреватель в квартире, чтобы не нарушить закон? Переживаем сезон отключения горячей воды
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!