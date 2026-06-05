Глава британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй после выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости назвал главу российского государства мастером.

«Он мастер. А в море европейской посредственности он выделяется еще больше», — сказал он.

Гэллоуэй уточнил, что Путин выделяется не только своей речью и ее мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов. По мнению политика, ни один другой лидер европейского государства не смог бы справиться с аналогичной сессией.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. Также российский президент дал оценку открытому письму лидера Украины Владимира Зеленского. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

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