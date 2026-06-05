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Политика

В Великобритании восхитились выступлением Путина на ПМЭФ

Британский политик Гэллоуэй назвал Путина мастером после выступления на ПМЭФ
РИА Новости

Глава британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй после выступления президента России Владимира Путина на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в беседе с РИА Новости назвал главу российского государства мастером.

«Он мастер. А в море европейской посредственности он выделяется еще больше», — сказал он.

Гэллоуэй уточнил, что Путин выделяется не только своей речью и ее мудростью, но и качеством и продолжительностью вопросов и ответов. По мнению политика, ни один другой лидер европейского государства не смог бы справиться с аналогичной сессией.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. Также российский президент дал оценку открытому письму лидера Украины Владимира Зеленского. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Кнайсль оценила чувство юмора Путина и Лаврова.

 
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