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Политика

Кнайсль оценила чувство юмора Путина и Лаврова

Кнайсль: Путин и Лавров обладают отличным чувством юмора
Vadim Ghirda/AP

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров обладают уникальным чувством юмора. Об этом по итогам пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Всегда хорошее чувство юмора, самоирония. Юмор необходим. И это именно то, что я всегда так ценила в общении с президентом Владимиром Путиным и [министром] Сергеем Лавровым», — поделилась она.

Кнайсль подчеркнула, что у них есть глубокое и интеллигентное понимание юмора, который является отражением ума. При этом, по ее мнению, в ряде стран чувство юмора, к сожалению, стало редкостью.

Владимир Путин 5 июня выступал на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее экс-глава МИД Австрии призвала страны ЕС начать диалог с Россией.

 
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