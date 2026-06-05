Кнайсль оценила чувство юмора Путина и Лаврова

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров обладают уникальным чувством юмора. Об этом по итогам пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявила экс-министр иностранных дел Австрии и руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Всегда хорошее чувство юмора, самоирония. Юмор необходим. И это именно то, что я всегда так ценила в общении с президентом Владимиром Путиным и [министром] Сергеем Лавровым», — поделилась она.

Кнайсль подчеркнула, что у них есть глубокое и интеллигентное понимание юмора, который является отражением ума. При этом, по ее мнению, в ряде стран чувство юмора, к сожалению, стало редкостью.

Владимир Путин 5 июня выступал на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее экс-глава МИД Австрии призвала страны ЕС начать диалог с Россией.