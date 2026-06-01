Польский дипломат вернул Украине награду, врученную ему Зеленским

Бывший посол Польши на Украине Бартош Чихоцкий отказался от украинской государственной награды «За заслуги» на фоне скандала с УПА (организация запрещена в России) (Украинская повстанческая армия). Об этом сообщает RMF24.

По данным издания, дипломат вернул Украине награду, которую ему вручил президент Владимир Зеленский в 2022 году.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) звание «героев УПА». Это решение спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и заявили о том, что Зеленский должен принести извинения.

Сразу несколько польских государственных деятелей раскритиковали действия главы Украины. Так, президент Польши Кароль Навроцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла из-за решения присвоить бригаде ВСУ имя пособников нацистов, устроивших Волынскую резню. Польский лидер подчеркнул, что действия коллеги демонстрируют неготовность Киева к вступлению в Евросоюз.

В то же время в польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне скандала. В частности, депутат Влодзимеж Скалик считает, что Польше следует полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через логистический хаб в Жешуве.

Ранее экс-президент Польши снял с груди флаг Украины и отказался поддерживать Зеленского.