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Политика

Ушаков не стал раскрывать имя российского бизнесмена, посетившего Киев

Ушаков заявил, что не может раскрыть имя посетившего Киев российского бизнесмена
Алексей Даничев/РИА Новости

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал раскрывать имя российского бизнесмена, посетившего Киев. Об этом пишет РИА Новости.

Он добавил, что ему не известно о поездках в Киев других бизнесменов из России кроме того, о котором рассказал президент Владимир Путин.

Ушаков отметил, что осуществляется много неформальных контактов, в том числе с Украиной, о которых он может не знать.

До этого президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ рассказал, что российский бизнесмен, который встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, вернулся и сообщил, что украинский лидер просил о встрече.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским.

 
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