Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал раскрывать имя российского бизнесмена, посетившего Киев. Об этом пишет РИА Новости.
Он добавил, что ему не известно о поездках в Киев других бизнесменов из России кроме того, о котором рассказал президент Владимир Путин.
Ушаков отметил, что осуществляется много неформальных контактов, в том числе с Украиной, о которых он может не знать.
До этого президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ рассказал, что российский бизнесмен, который встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, вернулся и сообщил, что украинский лидер просил о встрече.
Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.
Ранее Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским.