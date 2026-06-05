Ушаков заявил, что не может раскрыть имя посетившего Киев российского бизнесмена

Помощник президента РФ Юрий Ушаков не стал раскрывать имя российского бизнесмена, посетившего Киев. Об этом пишет РИА Новости.

Он добавил, что ему не известно о поездках в Киев других бизнесменов из России кроме того, о котором рассказал президент Владимир Путин.

Ушаков отметил, что осуществляется много неформальных контактов, в том числе с Украиной, о которых он может не знать.

До этого президент РФ Владимир Путин во время пленарного заседания ПМЭФ рассказал, что российский бизнесмен, который встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским, вернулся и сообщил, что украинский лидер просил о встрече.

Владимир Путин 5 июня выступил на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» вела онлайн трансляцию.

Ранее Путин заявил, что никогда не отказывался от встречи с Зеленским.