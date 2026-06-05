Ушаков заявил, что Трампу не передавали послание от Путина

Ушаков заявил, что словесного послания Трампу через Родни Кука не передавали

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам, что словесного послания президенту США Дональду Трампу от российского лидера Владимира Путина не передавали. Об этом пишет ТАСС.

Послание могли отправить через председателя Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимса Кука — младшего.

«Я так понимаю, никто из наших [коллег по линии администрации президента] не встречался. Он из области культуры человек», — сказал он.

До этого Ушаков заявил, что лидер украинского государства Владимир Зеленский может посетить Москву, где его будут ждать для переговоров. Таким образом он отреагировал на письмо Зеленского к Путину с предложением начать прямые переговоры. Помощник президента охарактеризовал документ как «несколько страниц хамства».

Накануне на официальном сайте президента Украины было размещено открытое письмо Владимира Зеленского, в котором он призвал Владимира Путина назначить дату для личной встречи.

Ранее Ушаков рассказал о встрече Путина и Шредера.