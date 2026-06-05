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Политика

Путин напомнил, как Трамп на глазах всего мира «воспитывал» Зеленского

Путин: все видели, как Трамп занимался воспитанием Зеленского
Brian Snyder/Reuters

Президент России Владимир Путин напомнил о том, как его американский коллега Дональд Трамп на глазах всей мировой общественности «воспитывал» президента Украины Владимира Зеленского, акцентируя внимание на важности соблюдения дресс-кода. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин выразил благодарность Трампу за эти попытки, добавив, что в вопросе воспитания Зеленского «остается еще много незавершенной работы».

«Все видели, как Трамп «занимался воспитанием» Зеленского, но еще «есть над чем работать», — подчеркнул российский лидер, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

Он также отметил, что Украина хочет получать оружие из Соединенных Штатов, при этом видеть Трампа в качестве гаранта не хочет.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин на ПМЭФ-2026 назвал конфликт на Украине трагедией, виня в ней Запад.

 
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