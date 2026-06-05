«Пока смерть не разлучит нас»: саудовский министр заявил о важности партнерства с РФ

Россия и Саудовская Аравия будут партнерами до тех пор, «пока смерть не разлучит их». Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии Абдель Азиз бен Сальман Аль Сауд на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что партнерство России и Саудовской Аравии выдержало все испытания, которые переживал мир.

«Связи наши стран беспрецедентно прочны. Хотя я мусульманин, а Россия — православная страна, мы все равно будем вместе, пока смерть не разлучит нас», — сказал министр.

В этот же день вице-премьер России Александр Новак вместе с представителями делегации королевства Саудовская Аравия, выступающего страной-гостем Петербургского международного экономического форума, посетил выставочную экспозицию ПМЭФ, развернутую в павильонах конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Знакомство с экспозицией стартовало с павильона культурно-просветительского проекта «Душа России», созданного при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Путин ответил на вопрос, является ли Россия энергетической колонией Китая.