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Политика

Лукашенко заявил соседним странам, что Белоруссия не хочет с ними воевать

Лукашенко заявил странам-соседям, что не собирается с ними воевать
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Белорусии Александр Лукашенко в обращении к соседним государствам заявил, что не хочет с ними воевать. Слова лидера Республики передает Telegram-канал «Пул Первого».

«Я хочу, чтобы поляки, литовцы, украинцы и другие нас услышали – мы не хотим воевать с ними. Хотя мы всегда полны решимости вас защитить. Я хочу, чтобы строители строили, а не держали пулеметы или автоматы в руках. Поэтому не верьте никому, что мы хотим какой-то войны. Мы никакой войны не начинали», — сказал он.

20 мая президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что его страна готовит ответ на возможное наступление Вооруженных сил России с территории Белоруссии. В частности, власти решили увеличить группировку войск на Черниговско-Киевском направлении. Кроме того, Зеленский поручил министерству иностранных дел Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния на белорусское руководство.

За несколько дней до этого украинский лидер заявил, что Россия якобы планирует атаковать страну – члена НАТО с территории Белоруссии. Также глава государства обвинил Москву в попытках втянуть Минск в конфликт.

Ранее Зеленский язвительно прокомментировал предложение Лукашенко о встрече.

 
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