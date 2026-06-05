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Политика

Зампред КНР высказался о направлении сотрудничества России и Китая

Хань Чжэн: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран
Сергей Бобылев/РИА Новости

Сотрудничество между Китаем и Россией не нацелено против каких-либо третьих стран и не подвержено внешнему влиянию. Об этом заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, сообщает корреспондент «Газеты.Ru»

«Хотел бы отметить, что наше практическое сотрудничество не направлено против какой-либо третьей страны и не подвержено влиянию извне», — отметил Хань Чжэн.

По его словам, Китай готов придать новый импульс развитию всего мира в целом.

До этого председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов упомянул, что поворот России на Восток не ограничивается только взаимодействием с Китаем. Россия активно развивает отношения и с другими странами Глобального Юга. При этом он отметил, что Китай выделяется среди них своими масштабами экономики, которые невозможно сопоставить с экономиками других стран этого региона.

Ранее в Китае рассказали о неприятном сюрпризе, который Путин преподнес Европе.

 
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