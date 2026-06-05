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Политика

Зампред КНР заявил о готовности Китая придать импульс развитию АТР

Зампред КНР Хань Чжэн: Китай может придать импульс к просветлению всего мира
Сергей Бобылев/РИА Новости

Китайская народная республика готова придать новый толчок развитию Азиатско-Тихоокеанского региона. Об этом заявил РИА Новости заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

Он уточнил, что Китай как принимающая сторона в 33-й неформальной встрече лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества готов дать импульс к просветлению всему миру в целом.

До этого председатель российской части Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития (РККДМР) Борис Титов заявил, что поворот России на Восток не сводится только к ее отношениям с Китаем, страна развивает отношения и со странами Глобального Юга. Он отметил, что Китай выделяется на фоне остальных стран размерами своей экономики, с которыми не сравнится ни одна страна Глобального Юга.

Годом ранее президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ сообщил, что Россия сделала поворот в сторону Азии, имея в виду тенденции мирового развития.

Ранее Путин заявил, что Западу лучше восстановить отношения с Россией.

 
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