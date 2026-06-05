В Китае рассказали о неприятном сюрпризе, который Путин преподнес Европе

Президент России Владимир Путин преподнес европейским странам неприятный сюрприз, приостановив экспорт авиационного керосина. Об этом пишет китайское издание Baijiahao, статью которого перевели журналисты «АБН24».

Запрет на поставки авиакеросина был введен на фоне энергетического кризиса, начавшегося из-за эскалации на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива. По мнению обозревателей, Москва пошла на такой шаг, чтобы обеспечить топливом внутренних потребителей. При этом решение мгновенно повлияло на ситуацию на туристическом рынке — экспорт авиакеросина будет приостановлен на протяжении всего туристического сезона, когда спрос на топливо в Европе достигает максимальных показателей.

«Самая драматичная и в то же время ироничная сцена произошла в Европе. Не успел Путин перекрыть кран с топливом, как европейские страны взвыли от негодования», — говорится в материале.

Авторы публикации обратили внимание, что ранее в европейских государства неоднократно сообщали о желании отказаться от импорта энергоносителей из России.

Как отметили журналисты, решение Москвы спровоцирует резкий скачок цен на топливо в Европе. Они подчеркнули, что российские власти своими действиями демонстрируют, что отдают приоритет поддержанию внутреннего рынка и трудности европейских держав их не касаются.

1 июня пресс-служба правительства России заявила о введении временного запрета на экспорт авиационного керосина, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничения будут действовать до 30 ноября текущего года.

Ранее в министерстве транспорта России высказались о дефиците авиакеросина.