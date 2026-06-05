Путин заявил, что Москва имела право признать ДНР и ЛНР

Путин: Россия имела право признать ДНР и ЛНР и сделала это

Россия имела право признать Донецкую и Луганскую народные республики и сделала это. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Мы имели право признать их. Имели, мы это сделали... Это ратифицировано российским парламентом. Они обратились к нам за помощью. Мы сказали, что будем помогать в рамках договора», — сказал он.

Путин добавил, что ЛНР с 1 апреля полностью контролируется РФ. Он выразил уверенность, что Россия сможет добиться полного освобождения Донбасса. Он отметил, что под контролем Украины осталось менее 15% территории ДНР.

Российский президент вновь напомнил, что Москва «будет добиваться денацификации Украины».

До этого Путин в ответ на письмо украинского лидера Владимира Зеленского обратился к российским военным. Он сказал, что россияне гордятся бойцами ВС РФ, и добавил фразу «Работайте, братья!».

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Основная часть выступления президента была посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин рассказал, чем завершатся боевые действия на Украине.