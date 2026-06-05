Путин заявил, что никакой экономической изоляции России не было

Президент России Владимир Путин заявил, что страна изначально не испытывала международной изоляции. Таким образом, Путин ответил на вопрос о предполагаемой изоляции Москвы, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он отметил, что именно предыдущая администрация США стала инициатором попыток изолировать Россию.

«Изоляции то и не было изначально. Вот инициатором попыток изоляции была прежняя администрация США, а потом сателлиты в Европе за этим последовали и преуспели больше, чем администрация США. Но изоляции не было, в том числе и благодаря сотрудничеству и с партнерами в США», — подчеркнул Путин на Петербургском международном экономическом форуме.

До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что ПМЭФ показал, что никакой изоляции России нет.

Владимир Путин 5 июня выступает на пленарном заседании ПМЭФ — 2026. Как сообщали в Кремле, основная часть большой речи президента посвящена экономике, однако он затронул и политические вопросы. «Газета.Ru» ведет онлайн трансляцию.

Ранее Путин на ПМЭФ-2025 назвал конфликт на Украине трагедией, виня в ней Запад.