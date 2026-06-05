Матвиенко исключила изоляцию России

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал, что никакой изоляции России нет. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, форум в этом году отличается представительным характером, огромным количеством площадок, сессий и активностью участников.

«И это подтверждает, что никакой изоляции России нет, и нам тем более нельзя уходить в изоляцию», — сказала председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что ПМЭФ стал авторитетной площадкой для обсуждения вопросов экономики и бизнеса. К мероприятию приковано внимание всего мира, отметила председатель.

3 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал ПМЭФ. Он продлится до 6 июня, тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе — более 150 сессий, посвященных мировой и российской экономике, технологическому развитию, социальной повестке, развитию среды для жизни и другим темам. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 5 июня.

Ранее на ПМЭФ назвали дипфейки одним из самых опасных видов киберпреступлений.