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Политика

Матвиенко исключила изоляцию России

Матвиенко: ПМЭФ показал, что никакой изоляции России нет
Совет Федерации РФ/РИА Новости

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) показал, что никакой изоляции России нет. Об этом в интервью ТАСС заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

По ее словам, форум в этом году отличается представительным характером, огромным количеством площадок, сессий и активностью участников.

«И это подтверждает, что никакой изоляции России нет, и нам тем более нельзя уходить в изоляцию», — сказала председатель Совфеда.

Матвиенко добавила, что ПМЭФ стал авторитетной площадкой для обсуждения вопросов экономики и бизнеса. К мероприятию приковано внимание всего мира, отметила председатель.

3 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» стартовал ПМЭФ. Он продлится до 6 июня, тема этого года — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В программе — более 150 сессий, посвященных мировой и российской экономике, технологическому развитию, социальной повестке, развитию среды для жизни и другим темам. Ключевым мероприятием станет пленарное заседание 5 июня.

Ранее на ПМЭФ назвали дипфейки одним из самых опасных видов киберпреступлений.

 
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